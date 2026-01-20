Рост патогенных «супермикробов» подавили экстрактом из мух-львинок

Проведенные учеными опыты показали, что экстракт из львинок уничтожал все три штамма бактерий путем дестабилизации их клеточных мембран, а также разрушал биопленки и делал их более проницаемыми для молекул из внешней среды. Ключевую роль в этих процессах играли жирные кислоты, которые являются основными компонентами экстракта, что в будущем позволит создать на их базе новые противомикробные средства, способные уничтожать «супербактерии», подытожили ученые.