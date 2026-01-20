Рост патогенных «супермикробов» подавили экстрактом из мух-львинок

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские и египетские ученые впервые использовали экстракт из южноамериканских мух-львинок для подавления роста высокопатогенных штаммов клебсиеллы, стойких к действию антибиотиков и вызывающих тяжелые больничные инфекции. Об этом сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«Результаты проведенных нами опытов указывают на возможность контролировать и замедлять распространение устойчивости к антибиотикам среди патогенных штаммов клебсиеллы при помощи экстракта из жира личинок мух — черных львинок», — заявила старший научный сотрудник лаборатории персонализированной химиолучевой терапии МФТИ Елена Марусич, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.
Исследователи уже несколько лет изучают противомикробные вещества, вырабатываемые личинками черных львинок, крупных южноамериканских мух. На первых стадиях своего развития эти насекомые питаются разлагающейся биомассой, что вынуждает их постоянно контактировать с большим числом различных растительных и животных патогенов.
Ключевую роль в их защите от этих микробов играет слой из жировых молекул, который мешает патогенам проникать в тело личинок и уничтожает часть бактерий. В недавнем прошлом российским исследователям удалось разработать метод, позволяющий получать экстракт из личинок львинки, при помощи которого исследователи подавили рост стойких к антибиотикам «супербактерий», вызывающих инфекции у растений и рыб.
Данные успехи побудили ученых проверить действие этого экстракта на культуры трех опасных штаммов клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae), которые вызывали инфекции в больницах в 2011—2016 годах и обладают повышенной опасностью для здоровья больных из-за стойкости к действию антибиотиков и склонности к образованию биопленок. Так ученые называют полимерные структуры из сахаров, жиров и белков, которыми окружают себя бактерии для защиты от атак иммунитета и действия многих антибиотиков.
Проведенные учеными опыты показали, что экстракт из львинок уничтожал все три штамма бактерий путем дестабилизации их клеточных мембран, а также разрушал биопленки и делал их более проницаемыми для молекул из внешней среды. Ключевую роль в этих процессах играли жирные кислоты, которые являются основными компонентами экстракта, что в будущем позволит создать на их базе новые противомикробные средства, способные уничтожать «супербактерии», подытожили ученые.