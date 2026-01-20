На Кубани прошли обыски у главы района из-за нарушений в строительстве

Ричмонд
КРАСНОДАР, 20 янв — РИА Новости. Обыски, связанные с нарушениями при строительстве соцобъекта, прошли в кабинете главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Обыски в кабинете главы Приморско-Ахтарского округа», — сказал собеседник агентства, уточнив, что мероприятия связаны с нарушениями при строительстве соцобъекта.

На территории Приморско-Ахтарского района в рамках реализации нацпроекта «Демография» шло строительство объекта «Дом социального обслуживания на 150 мест» в хуторе Новонекрасовском. Фактически локация не соответствует требованиям, а строительство ведется в заболоченной местности, что делает реализацию проекта невозможной, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

В материалах отмечается, что реализацию данного объекта активно лоббировал Бондаренко.

Инженерно-изыскательные работы по данному объекту проводил обвиняемый в особо крупном мошенничестве директор ООО «Линком проект» Владимир Гречка.

Курирование социальных объектов около 10 лет входило в зону ответственности бывшего вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, которая ушла в отставку в октябре 2025 года.