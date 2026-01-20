На Кубани прошли обыски у главы района из-за нарушений в строительстве

На территории Приморско-Ахтарского района в рамках реализации нацпроекта «Демография» шло строительство объекта «Дом социального обслуживания на 150 мест» в хуторе Новонекрасовском. Фактически локация не соответствует требованиям, а строительство ведется в заболоченной местности, что делает реализацию проекта невозможной, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.