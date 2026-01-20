В Ростове-на-Дону нашли 21-летнего водителя BMW после ролика в соцсетях

В Ростове-на-Дону Госавтоинспекция нашла водителя BMW после видео в социальных сетях с дрифтом на одной из улиц города. За рулем находился 21-летний местный житель, сообщили в Telegram-канале ведомства.
— В отношении водителя составлены административные материалы, в том числе за управление автомобилем при отсутствии обязательного страхования, — уточнили в Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, его обвиняют в езде без ОСАГО. Фото: Госавтоинспекция РО.
По данным ведомства, также материалы оформили за действия, которые мешали движению и могли создать угрозу безопасности, и за маневр без сигнала.
В ГАИ напомнили, что дрифт в городе опасен для водителей, пассажиров и пешеходов. Если вы стали свидетелем такого, запомните номер машины и сообщите в полицию, не рискуя собой.
