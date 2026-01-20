Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону нашли 21-летнего водителя BMW после ролика в соцсетях

В Ростове-на-Дону 21-летнего водителя BMW привлекли к ответственности после видео с дрифтом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону Госавтоинспекция нашла водителя BMW после видео в социальных сетях с дрифтом на одной из улиц города. За рулем находился 21-летний местный житель, сообщили в Telegram-канале ведомства.

— В отношении водителя составлены административные материалы, в том числе за управление автомобилем при отсутствии обязательного страхования, — уточнили в Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, его обвиняют в езде без ОСАГО. Фото: Госавтоинспекция РО.

По данным ведомства, также материалы оформили за действия, которые мешали движению и могли создать угрозу безопасности, и за маневр без сигнала.

В ГАИ напомнили, что дрифт в городе опасен для водителей, пассажиров и пешеходов. Если вы стали свидетелем такого, запомните номер машины и сообщите в полицию, не рискуя собой.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.

Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше