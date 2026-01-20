Главные новости к вечеру 20 января 2026 года

Венгрия не может обойтись без нефти и газа из России, которые по-прежнему являются для нее самыми дешевыми и надежными источниками энергии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя планы оппозиции отказаться от российских энергоносителей в случае победы на парламентских выборах.