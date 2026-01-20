Ричмонд
Главные новости к вечеру 20 января 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 20 января 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Лавров: тема Гренландии поставила под вопрос единство НАТО

Источник: Reuters

Трудно было представить, что дискуссии вокруг Гренландии приведут к вопросу о сохранении единства НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Зеленский высказался против участия Украины в «Совете мира»

ладимир Зеленский высказался против участия Киева в «Совете мира» по урегулированию в секторе Газа, заявив, что Украина не может быть в том или ином совете вместе с Россией.

Орбан отверг идеи по поводу отказа от нефти и газа из РФ

Венгрия не может обойтись без нефти и газа из России, которые по-прежнему являются для нее самыми дешевыми и надежными источниками энергии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя планы оппозиции отказаться от российских энергоносителей в случае победы на парламентских выборах.

МО сообщило о массированном ударе по ВПК и энергетике Украины

Вооруженные силы России в ночь на 20 января нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности и энергетики Украины, сообщило Минобороны. Целями стали также объекты транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, и цеха по производству дальних беспилотников.

Экс-замдиректора Росгвардии приговорили к семи годам колонии

Московский военный гарнизонный суд приговорил бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко к семи годам колонии за мошенничество в особо крупном размере с госконтрактами для нужд Росгвардии.

