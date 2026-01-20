В Ростове жителей пострадавшей от БПЛА многоэтажки начали пускать в квартиры

В Ростове-на-Дону жильцов пострадавшей от БПЛА многоэтажки начали пускать в квартиры. Об этом 20 января сообщил глава администрации Советского района города Никита Паремузов.
— Сегодня начали допуск жильцов для того, чтобы они забрали документы и ценные вещи, — написал в своем телеграм-канале Никита Паремузов.
Чиновник добавил, что страховочные работы по укреплению несущих конструкций подъезда здания ведутся по плану.
Ранее глава города Александр Скрябин сообщил, что дом планируют сохранить и восстановить.
Напомним, атака БПЛА произошла утром 14 января в ростовской Левенцовке. Пострадала многоэтажка, в двух квартирах дома произошел пожар, в других жилых помещениях здания выбило стекла.
В одной из квартир после удара погиб мужчина, его супруга и сын вовремя вышли в коридор и смогли спастись, им потребовалась медицинская помощь. Женщине и ребенку предоставят временное жилье в маневренном фонде.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.