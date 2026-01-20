Российские военные могут получить справку о доходах онлайн

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие могут воспользоваться сервисом для получения справки о доходах и суммах налога физического лица онлайн, сообщили в Минобороны РФ.
«В личном кабинете военнослужащего на сайте министерства обороны Российской Федерации реализован сервис для получения в онлайн-режиме справки о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий может заказать справку за текущий год и предыдущие пять в специальном разделе личного кабинета. Там же можно отслеживать статус обработки запроса, а готовая справка с электронной цифровой подписью автоматически поступает в раздел с финансовой информацией в личном кабинете в течение трех рабочих дней.
«Сервисом, который был реализован специалистами Военно-социального центра министерства обороны Российской Федерации, уже воспользовались более 20 тысяч военнослужащих. Ранее для получения справки военнослужащему было необходимо запрашивать почтовое отправление или прибывать лично в воинскую часть», — добавили в МО РФ.