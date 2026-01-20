Без золота и с долгами. Откуда в мире взялось 3 тыс. миллиардеров

«Сумма в 1 млрд долларов — очень условная, — говорит Свириденко. — Это ведь деньги на бумаге: активы, денежные потоки, которые есть у компании. И при этом зачастую — кредиты чуть ли не на такую же сумму. Вообще в мире богатых людей стало много — одних миллионеров около 70 млн человек. Экономика растет, успешные люди богатеют, а инфляция, которая есть во всех странах, делает достижение рубежей состояния в 1 млн и 1 млрд долларов более простым делом».