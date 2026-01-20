Без золота и с долгами. Откуда в мире взялось 3 тыс. миллиардеров

Портрет современного миллиардера: владелец маркетплейса, компании, работающей в кибербезопасности, IT, с криптовалютой или в индустрии компьютерных игр, сделал свой капитал практически с нуля благодаря гениальной идее, к которой добавились самоотдача, работоспособность и незаурядная деловая хватка, считает исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.
Источники роста
Ранее стало известно, что число долларовых миллиардеров в мире достигло трех тысяч человек, их общее состояние превышает 18 трлн долларов. Такие данные приводит Oxfam.
«Сумма в 1 млрд долларов — очень условная, — говорит Свириденко. — Это ведь деньги на бумаге: активы, денежные потоки, которые есть у компании. И при этом зачастую — кредиты чуть ли не на такую же сумму. Вообще в мире богатых людей стало много — одних миллионеров около 70 млн человек. Экономика растет, успешные люди богатеют, а инфляция, которая есть во всех странах, делает достижение рубежей состояния в 1 млн и 1 млрд долларов более простым делом».
Сколотить и приумножить состояния в 20-е годы XXI века помогали и новые инструменты, добавил эксперт. Кто-то успешно вложился в криптовалюту, другие поднялись на виртуальном обслуживании интересов сторон геополитических конфликтов — сейчас и на этом можно очень прилично заработать, полагает Свириденко.
Калькулятор им в помощь
«Основная часть прибавки состояний миллиардеров приходится на рост капитализации принадлежащих им высокотехнологичных компаний, — добавляет замдиректора Центра коммуникаций и цифровых решений, руководитель направления исследований Московской школы управления “Сколково” Владимир Коровкин. — Надо иметь в виду, что отчасти это “бумажное” богатство, чтобы его реализовать, надо продавать пакеты акций. А это может негативно сказаться на их стоимости и приведет к размыванию контроля над компанией. Сумасшедшее состояние Илона Маска в 700 млрд долларов не значит, что он, как Скрудж МакДак, может купаться в золотых монетах».
Чтобы попасть в список богатейших людей планеты, надо всего лишь создать компанию с рыночной стоимостью в несколько миллиардов долларов, уверен Коровкин. Правда, ни одной инструкции о том, как это сделать, он не видел. Все-таки такой бизнес — не шкаф из магазина, описания оптимального алгоритма сборки тут не существует.
«Современные миллиардеры много тратят на благотворительные проекты, некоторые бизнесмены, например, Билл Гейтс, полностью сосредоточились на них, — добавляет эксперт. — Сверхпотребление давно уже не в моде, никто не слышал про суперъяхты или дворцы того же Маска».