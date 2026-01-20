Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области после ДТП с тремя погибшими возбудили уголовное дело

В Ремонтненском районе из-за небезопасного обгона в ДТП погибли три человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полиция возбудила уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Элиста-Ремонтное-Зимовники», в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

Авария произошла 20 января в Ремонтненском районе. По предварительной информации, около 8:18 59-летняя водитель автомобиля «Рено Дастер» при совершении обгона не убедилась в безопасности маневра, что привело к столкновению с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом. За рулем фуры находился 30-летний мужчина. От удара легковой автомобиль загорелся.

Как видно на видео, опубликованном полицией, после столкновения обе машины оказались на обочине. Автомобиль «Рено Дастер» был полностью уничтожен огнем.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира легковушки — 68 и 33 лет. Также в ДТП пострадала трехлетняя девочка. Ее с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Следователи Главного следственного управления возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.