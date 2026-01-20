В Ростовской области после ДТП с тремя погибшими возбудили уголовное дело

Авария произошла 20 января в Ремонтненском районе. По предварительной информации, около 8:18 59-летняя водитель автомобиля «Рено Дастер» при совершении обгона не убедилась в безопасности маневра, что привело к столкновению с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом. За рулем фуры находился 30-летний мужчина. От удара легковой автомобиль загорелся.