В Ростовской области после ДТП с тремя погибшими возбудили уголовное дело

В Ростовской области полиция возбудила уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Элиста-Ремонтное-Зимовники», в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
Авария произошла 20 января в Ремонтненском районе. По предварительной информации, около 8:18 59-летняя водитель автомобиля «Рено Дастер» при совершении обгона не убедилась в безопасности маневра, что привело к столкновению с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом. За рулем фуры находился 30-летний мужчина. От удара легковой автомобиль загорелся.
Как видно на видео, опубликованном полицией, после столкновения обе машины оказались на обочине. Автомобиль «Рено Дастер» был полностью уничтожен огнем.
В результате аварии погибли водитель и два пассажира легковушки — 68 и 33 лет. Также в ДТП пострадала трехлетняя девочка. Ее с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
Следователи Главного следственного управления возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
