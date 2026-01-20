Политолог Колчин cравнил действия глав России и США

Страны НАТО выступают против, многие американские политики — против, Глобальный Юг — против, но Белый дом продолжает идти своим путем. В конце концов, тот же Путин научил Трампа: национальные интересы должны быть превыше международного мнения. Однако последнее изменчиво, а вот Крым и Донбасс с Россией — уже навсегда. Как навсегда может стать и Гренландия частью США.