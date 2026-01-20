Владелец собаки в Омске выплатит 300 тысяч рублей за нападение на школьницу

Инцидент произошел вечером 23 сентября 2025 года у подъезда дома на улице Тарская в Центральном округе Омска. На подростка напала собака породы стаффордширский терьер, которую хозяйка выгуливала без намордника. Животное укусило девочку за предплечье — с полученными травмами она была госпитализирована и длительное время находилась на лечении.