Владелец собаки в Омске выплатит 300 тысяч рублей за нападение на школьницу

Суд удовлетворил иск прокуратуры после того, как стаффордширский терьер покусал 14-летнюю девушку у подъезда.

Источник: Комсомольская правда

20 января 2026 года суд в Омске по иску прокуратуры взыскал с владельца собаки 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Средства будут выплачены 14-летней девочке, пострадавшей от нападения агрессивного пса.

Инцидент произошел вечером 23 сентября 2025 года у подъезда дома на улице Тарская в Центральном округе Омска. На подростка напала собака породы стаффордширский терьер, которую хозяйка выгуливала без намордника. Животное укусило девочку за предплечье — с полученными травмами она была госпитализирована и длительное время находилась на лечении.

Прокуратура Омской области в целях защиты прав несовершеннолетней обратилась в суд с иском о компенсации. Решение было вынесено в полном объеме заявленных требований.

По факту происшествия ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ — «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

