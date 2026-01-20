Ричмонд
В Испании исключили версию саботажа как причины железнодорожной катастрофы

МАДРИД, 20 янв — РИА Новости. Власти Испании не рассматривают версию саботажа в рамках расследования железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия, в результате которой погибли более 40 человек, сообщил во вторник министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка.

Источник: travelnow.or.crylater/CC0

«Возможность саботажа никогда не рассматривалась. Ни в какой момент и ни при каких обстоятельствах речь не шла о саботаже, а всегда — исключительно о технических причинах и вопросах, связанных с железнодорожными перевозками», — сказал он во время пресс-конференции.

Глава МВД призвал не акцентировать внимание на неподтверждённых предположениях и дождаться выводов комиссии, которая занимается расследованием причин трагедии. Однако он отметил, что все гипотезы остаются рабочими.

Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в этот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии около сотни человек получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.