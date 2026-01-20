В Испании исключили версию саботажа как причины железнодорожной катастрофы

«Возможность саботажа никогда не рассматривалась. Ни в какой момент и ни при каких обстоятельствах речь не шла о саботаже, а всегда — исключительно о технических причинах и вопросах, связанных с железнодорожными перевозками», — сказал он во время пресс-конференции.
Глава МВД призвал не акцентировать внимание на неподтверждённых предположениях и дождаться выводов комиссии, которая занимается расследованием причин трагедии. Однако он отметил, что все гипотезы остаются рабочими.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в этот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии около сотни человек получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.