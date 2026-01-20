Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Никуда не денешься!» Лукашенко озвучил требование к генеральному директору Belgee

Лукашенко сказал, какое авто обязаны произвести на Belgee.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения символа Государственного знака качества озвучил настоятельное требование к генеральному директору «БелДжи» Геннадию Свидерскому, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Знаком качества среди другой белорусской промышленной продукции был отмечен легковой автомобиль марки BELGEE модели Х50. Белорусский лидер отметил качество авто и сказал, что эту модель авто относят к одной из наиболее привлекательных, надежных и доступных.

— Особенно молодежь и прекрасная половина человечества. Что весьма символично в Год белорусской женщины, — прокомментировал он.

Лукашенко подчеркнул, что в январе с конвейера под маркой «БелДжи» сошел уже 150-тысячный автомобиль. И обратил внимание, что эти кроссоверы успешно продаются на внутреннем и внешних рынках благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

— А что еще нужно для настоящего народного автомобиля? — задался глава Беларуси риторическим вопросом.

Но также Александр Лукашенко дал настоятельное поручение гендиректору «БелДжи».

— Никуда не денешься, пока не сделаешь стопроцентный собственный автомобиль, — констатировал белорусский президент.

Ранее «Комсомолка» писала, что кобринское мороженое и одна из моделей Belgee получили в Беларуси Знак качества. И что «Знак качества» был присужден сгущенке и продукции, которую не купишь в магазине.

Тем временем Минэнерго заявило про изменения режима отопления в Беларуси после поручения Александра Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше