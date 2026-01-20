«Никуда не денешься!» Лукашенко озвучил требование к генеральному директору Belgee

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения символа Государственного знака качества озвучил настоятельное требование к генеральному директору «БелДжи» Геннадию Свидерскому, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Знаком качества среди другой белорусской промышленной продукции был отмечен легковой автомобиль марки BELGEE модели Х50. Белорусский лидер отметил качество авто и сказал, что эту модель авто относят к одной из наиболее привлекательных, надежных и доступных.
— Особенно молодежь и прекрасная половина человечества. Что весьма символично в Год белорусской женщины, — прокомментировал он.
Лукашенко подчеркнул, что в январе с конвейера под маркой «БелДжи» сошел уже 150-тысячный автомобиль. И обратил внимание, что эти кроссоверы успешно продаются на внутреннем и внешних рынках благодаря оптимальному соотношению цены и качества.
— А что еще нужно для настоящего народного автомобиля? — задался глава Беларуси риторическим вопросом.
Но также Александр Лукашенко дал настоятельное поручение гендиректору «БелДжи».
— Никуда не денешься, пока не сделаешь стопроцентный собственный автомобиль, — констатировал белорусский президент.
