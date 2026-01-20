Ричмонд
«Выступят пять спортсменок». НОК утвердил состав белорусской сборной на Олимпиаду-2026 в Италии

НОК утвердил состав сборной Беларуси из пяти спортсменок на Олимпиаду-2026.

Источник: GLOBAL LOOK PRESS

20 января исполком НОК Беларуси утвердил состав делегации на XXV зимние Олимпийские игры в Милан и Кортина-д’Ампеццо.

«На сегодняшний день на предстоящих стартах выступят пять спортсменок в пяти дисциплинах», — говорится в сообщении.

Уже точно известно, что на Играх выступят Мария Шканова (горнолыжный спорт), Марина Зуева (конькобежный спорт), Анна Королева (лыжные гонки), Виктория Сафонова (фигурное катание) и олимпийская чемпионка-2018 Анна Гуськова (фристайл).

В НОК отметили, что состав делегации может быть увеличен за счет перераспределения квот в лыжной акробатике (фристайле).

Напомним, что на Олимпиаде-2022 в Пекине выступили 27 спортсменов. По серебряной медали завоевали биатлонист Антон Смольский и фристайлистка Анна Гуськова.

Сборная в Италии могла бы быть более многочисленной, если бы не позиция международных федераций по отдельным видам спорта, не допустивших белорусов к отборочным соревнованиям.

Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет с 6 по 22 февраля. 116 комплектов наград будут разыграны в 16 видах спорта.

Здесь подробнее о том, кто из белорусов выступит на Олимпиаде-2026.