«Выступят пять спортсменок». НОК утвердил состав белорусской сборной на Олимпиаду-2026 в Италии

20 января исполком НОК Беларуси утвердил состав делегации на XXV зимние Олимпийские игры в Милан и Кортина-д’Ампеццо.
«На сегодняшний день на предстоящих стартах выступят пять спортсменок в пяти дисциплинах», — говорится в сообщении.
Уже точно известно, что на Играх выступят Мария Шканова (горнолыжный спорт), Марина Зуева (конькобежный спорт), Анна Королева (лыжные гонки), Виктория Сафонова (фигурное катание) и олимпийская чемпионка-2018 Анна Гуськова (фристайл).
В НОК отметили, что состав делегации может быть увеличен за счет перераспределения квот в лыжной акробатике (фристайле).
Напомним, что на Олимпиаде-2022 в Пекине выступили 27 спортсменов. По серебряной медали завоевали биатлонист Антон Смольский и фристайлистка Анна Гуськова.
Сборная в Италии могла бы быть более многочисленной, если бы не позиция международных федераций по отдельным видам спорта, не допустивших белорусов к отборочным соревнованиям.
Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет с 6 по 22 февраля. 116 комплектов наград будут разыграны в 16 видах спорта.
