Родительские субботы в православном календаре — 2026: даты, традиции, суть поминальных дней

Родительские субботы — особые дни церковного календаря, посвященные поминовению усопших. Они являются важной частью духовной жизни православных христиан, напоминая о неразрывной связи между живыми и умершими и о силе молитвы, которая, по учению Церкви, не прекращается и после смерти человека. В чем смысл родительских суббот, как правильно поминать усопших, что можно и что нельзя делать в эти дни — в материале «Газеты.Ru».