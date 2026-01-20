Родительские субботы в православном календаре — 2026: даты, традиции, суть поминальных дней

Родительские субботы — особые дни церковного календаря, посвященные поминовению усопших. Они являются важной частью духовной жизни православных христиан, напоминая о неразрывной связи между живыми и умершими и о силе молитвы, которая, по учению Церкви, не прекращается и после смерти человека. В чем смысл родительских суббот, как правильно поминать усопших, что можно и что нельзя делать в эти дни — в материале «Газеты.Ru».
Что такое родительские субботы и в чем их суть.
Родительские субботы в православной традиции — общепринятые дни поминовения умерших. Они не ограничиваются только поминовением родителей в буквальном смысле слова, как следует из их названия. Речь идет обо всех наших родных и близких, предках — «родичах», а также о тех, за кого больше некому молиться.
Церковь смотрит на эти дни гораздо шире, чем просто как на памятные даты, пояснил в беседе с «Газетой.Ru» диакон храма Святителя Луки Крымского в Симферополе отец Илья Колмогорский.
С богословской точки зрения, родительские субботы основаны на вере в то, что Церковь едина и включает в себя как живых, так и усопших. Смерть, согласно христианскому учению, не разрушает духовную связь, а молитва становится формой продолжения общения и заботы.
Родительские субботы и дни особого поминовения в 2026 году.
В церковном календаре каждая суббота, если на нее не приходится большой праздник, традиционно считается днем поминовения усопших. Однако в течение года есть особые даты — так называемые родительские субботы и другие дни поминовения, когда заупокойная молитва совершается с особым смысловым и богослужебным акцентом.
* ~8 февраля — Поминовение усопших, пострадавших за веру Христову в годину гонений~
Поминовение совершается в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской — православных святых, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после Октябрьской революции 1917 года.
* ~14 февраля — Вселенская родительская суббота (мясопустная) ~
Она называется так, поскольку предшествует Мясопустной неделе — воскресенью перед Масленицей. В этот день Церковь поминает всех умерших православных христиан без исключения, поэтому суббота имеет статус вселенской.
* ~7 марта — Родительская суббота 2-й седмицы Великого поста~
Один из особых дней поминовения, установленных в период поста, когда заупокойная молитва соединяется с покаянным настроем великопостного времени.
* ~14 марта — Родительская суббота 3-й седмицы Великого поста~
В этот день также совершаются заупокойные богослужения с поминовением усопших родственников и всех почивших христиан.
* ~ 21 марта — Родительская суббота 4-й седмицы Великого поста~
Последняя из родительских суббот Великого поста, продолжающая традицию особой молитвы об усопших в дни духовного сосредоточения и воздержания.
* ~21 апреля — Радоница~
Название праздника происходит от слова «радость», так как этот день всегда приходится на пасхальный период. В храмах совершается панихида, в которую включаются пасхальные песнопения. После богослужений верующие традиционно посещают кладбища.
* ~9 мая — Поминовение усопших воинов~
В этот день Церковь особо поминает воинов, павших за веру, Отечество и свой народ.
* ~ 30 мая — Троицкая родительская суббота~
Одна из двух вселенских родительских суббот наряду с мясопустной. В эти дни совершается поминовение всех усопших христиан, когда-либо живших на земле, что придает этой дате особое значение в церковном календаре.
* ~10 октября — Покровская родительская суббота~
День поминовения усопших, приуроченный к празднику Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) и связанный с осенним циклом церковного года. Эта суббота не имеет фиксированной даты и отмечается в ряде епархий Русской православной церкви, но не считается общецерковным днем поминовения.
* ~30 октября — Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении~
Дата установлена Синодом Русской православной церкви относительно недавно — в 2021 году. В этот день молятся об усопших христианах, которые не были причислены к лику святых, но убиты в годы гонений на Церковь или отбывали наказание в лагерях по надуманным, неподтвержденным, сфабрикованным обвинениям.
* ~7 ноября — Димитриевская родительская суббота~
Поминовение традиционно совершается в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). Впервые Димитриевская родительская суббота упоминается в письменных источниках XV века, хотя сама традиция считается более древней. Есть версия, что ее установление было связано со стремлением христианизировать языческий обычай осеннего поминовения умерших. В монастырях XVI-XVII веков в этот день поминали усопших монахов, а в приходских храмах — всех христиан.
Главный смысл родительских суббот.
* Молитвенная помощь усопшим.
Церковь учит, что до Страшного суда участь души окончательно не определена. Именно поэтому молитва живых имеет значение и может быть поддержкой для усопших. Отец Илья подчеркивает, что речь идет не о «юридическом» изменении судьбы человека, а о прошении Божией милости.
Именно поэтому центральное место в родительские субботы занимает богослужение, а не внешние формы поминовения.
* Вселенское поминовение.
Особенность родительских суббот в том, что Церковь молится не только за конкретных людей, а за всех усопших христиан. В эти дни вспоминают тех, кто погиб во время войн, умер вдали от дома, остался без близких и без личного молитвенника.
Это, по словам священника, делает родительские субботы актом соборной молитвы и всеобщей ответственности друг за друга.
* Напоминание о вечности.
Еще один важный смысл этих дней — напоминание живым о конечности земной жизни. Родительские субботы возвращают человека к размышлениям о том, как он живет, что оставит после себя и к чему стремится.
Отец Илья отмечает, что это не повод для мрачных мыслей, а возможность духовного отрезвления и переоценки приоритетов.
Что принято делать в родительские субботы.
Посещать храм.
В родительские субботы совершается заупокойная Божественная литургия и особая панихида, которую в церковной традиции называют парастасом — «ходатайством».
Верующим рекомендуется:
* прийти в храм на службу;
Отец Илья подчеркивает, что поминовение на литургии имеет особое значение, поскольку связано с Евхаристией — главным таинством Церкви.
Готовить кутью.
Традиционный элемент родительских суббот — кутья, вареная пшеница или рис с медом, изюмом и орехами. Ее можно принести в храм для освящения, а затем раздать верующим.
Смысл кутьи глубоко символичен: зерно напоминает о воскресении мертвых, а сладость — о радости будущей жизни в Царстве Небесном.
Молиться дома.
Поминовение не ограничивается храмом. Важно продолжить молитву и дома — прочитать канон об усопших или хотя бы кратко помолиться своими словами. Отец Илья отмечает, что искренность здесь важнее объема молитвенного правила.
Нужно ли посещать кладбище в родительскую субботу?
В родительскую субботу многие отправляются на кладбище. Церковь не запрещает этого, но подчеркивает, что посещение могилы не должно подменять участие в церковной службе и молитву.
На кладбище принято:
* привести могилу в порядок;
Отец Илья Колмогорский напомнил, что кладбище — это место молитвенной тишины, а не застолий и шумных встреч.
Что нельзя делать в родительские субботы.
Церковь не формулирует строгих запретов, но указывает на действия, которые противоречат смыслу этих дней.
Прежде всего, недопустимо забывать о молитве, сводя поминовение к бытовым хлопотам. Не благословляется превращение поминок в шумные застолья, особенно с употреблением алкоголя, тем более на кладбище.
«Алкоголь на могилах — это не христианская традиция, а пережиток языческих обычаев. Душе усопшего нужна молитва, а не рюмка водки», — подчеркивает отец Илья Колмогорский.
Также собеседник «Газеты.Ru» предостерегает от суеверий — оставления еды на могилах, «угощений для усопших», сигарет и других предметов, которые не имеют отношения к христианской вере.
Нежелательно и погружение в безысходное уныние. Христианская память об умерших всегда связана с надеждой на воскресение и Божию милость.
Почему родительские субботы важны для верующих.
В современном ритме жизни родительские суббота — редкая возможность остановиться, вспомнить о корнях и о духовной ответственности друг за друга. Это не просто календарные даты, а приглашение к осознанной памяти, молитве и внутреннему диалогу с собственной совестью.
Как говорит отец Илья Колмогорский, эти дни важны не только для усопших, но и для живых — как напоминание о том, что любовь сильнее смерти и не знает временных границ.