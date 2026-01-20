Ричмонд
В Ростове вынесли приговор капитану теплохода за контрабанду сигарет

Капитан привез из Алжира в Ростов больше 22 тысяч сигарет, но не задекларировал товар.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице вступил в законную силу приговор капитану теплохода за контрабанду. Об этом сообщает пресс-служба Пролетарского районного суда Ростова.

Суд установил, что капитан привез из Алжира в порт Ростова 22 тысячи 200 сигарет (111 блоков/1110 пачек) стоимостью около 170 тысяч рублей. При этом, в нарушение законодательства, он не задекларировал товар. Во время таможенного досмотра сигареты были обнаружены в капитанской каюте, в запертом шкафу.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за контрабанду стратегически важных товаров. В судебном заседании капитан признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 тысяч рублей.

