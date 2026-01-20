В Ростове вынесли приговор капитану теплохода за контрабанду сигарет

Суд установил, что капитан привез из Алжира в порт Ростова 22 тысячи 200 сигарет (111 блоков/1110 пачек) стоимостью около 170 тысяч рублей. При этом, в нарушение законодательства, он не задекларировал товар. Во время таможенного досмотра сигареты были обнаружены в капитанской каюте, в запертом шкафу.