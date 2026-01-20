В микрорайоне Суворовскоом в Ростове возведут поликлинику за 270 млн рублей

Модульное здание должны возвести на Вавилова, 150 до 30 октября 2026 года включительно. При этом срок исполнения контракта — до середины декабря 2026 года. Общая площадь помещений — 1498,5 кв. метров. Предполагается создание кабинетов УЗИ, рентген-диагностики, неотложной помощи, смотровых и процедурных.