В микрорайоне Суворовскоом в Ростове возведут поликлинику за 270 млн рублей

В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика для приобретения, установки и оснащения новой модульной поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену. Информацию указали на портале госзакупок.
Заказчиком выступает городская поликлиника № 41. Медучреждение выделило на все запланированные работы 270 млн рублей.
Модульное здание должны возвести на Вавилова, 150 до 30 октября 2026 года включительно. При этом срок исполнения контракта — до середины декабря 2026 года. Общая площадь помещений — 1498,5 кв. метров. Предполагается создание кабинетов УЗИ, рентген-диагностики, неотложной помощи, смотровых и процедурных.
