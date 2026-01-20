Ричмонд
В микрорайоне Суворовскоом в Ростове возведут поликлинику за 270 млн рублей

Новое модульное здание поликлиники возведут в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика для приобретения, установки и оснащения новой модульной поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену. Информацию указали на портале госзакупок.

Заказчиком выступает городская поликлиника № 41. Медучреждение выделило на все запланированные работы 270 млн рублей.

Модульное здание должны возвести на Вавилова, 150 до 30 октября 2026 года включительно. При этом срок исполнения контракта — до середины декабря 2026 года. Общая площадь помещений — 1498,5 кв. метров. Предполагается создание кабинетов УЗИ, рентген-диагностики, неотложной помощи, смотровых и процедурных.

