Создана «ползучая» рука-робот, превосходящая конечности людей в ловкости

По словам ученых, эти манипуляторы способны сгибаться в произвольных направлениях, брать в «клещи» предметы при помощи любой комбинации из двух пальцев, а также исполнять роль «ног» робота, который в таком случае становится похожим не на руку, а на гигантского паука. Для этого ученые предусмотрели возможность отделения кисти от остальной части робота-руки, что позволяет кисти забираться в труднодоступные места, захватывать мелкие предметы и возвращаться на место.