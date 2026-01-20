В Молдове подорожает ОСАГО: Это произойдет из-за роста ДТП в стране

В Молдове прогнозируют очередное подорожание ОСАГО из-за роста числа ДТП.
Стоимость страховки может снова вырасти в ближайшие месяцы, так как закон позволяет корректировать тарифы дважды в год на основе статистики аварийности.
Предыдущее повышение в ноябре 2025 года сильнее всего затронуло электромобили (рост до 86%) и машины с объемом двигателя 1.6−2.0 литра.
Страховщики предупреждают: если количество аварий не снизится, Нацбанк вновь пересмотрит базовые ставки в сторону увеличения.
