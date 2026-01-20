Ричмонд
«Вранье это все». Лукашенко отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира

Лукашенко назвал враньем плату $1 млрд за участие страны в Совете мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал враньем слухи о якобы плате 1 миллиард долларов за участие страны в Совете мира, пишет БелТА.

«Комсомолка» сообщила, что 20 января белорусский президент подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.

При этом Лукашенко назвал враньем слухи о том, что для участия в предложенном президентом США Дональдом Трампом Совете мира нужно якобы внести 1 миллиард долларов.

— Надо читать документ. Никаких денег не нужно, — отреагировал глава Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко уточнил, что один миллиард долларов необходим в случае, если спустя три года «захочешь работать». При этом есть условие, когда плата не потребуется.

— Но есть еще условие: если будешь хорошо работать, сотрудничать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе, — процитировал главу государства телеграм-канал «Пул Первого».

Также стало известно, что Александр Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира. Напомним, накануне белорусский лидер сказал, что Украина не должна зацикливаться на вопросе территорий.

Мы писали, что президент США Дональд Трамп предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира, и президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение.

