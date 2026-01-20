Профессор Соколов рассказал, какие профессии подходят для тревожных людей

Снизить стресс во время работы помогут несколько простых шагов, рассказала в интервью RuNews24.ru клинический психолог Лидия Иншина. Она отметила, что важно иметь на столе небольшой личный предмет, напоминающий о жизни вне работы, например, камень или фото семьи. Это действует как визуальный триггер для быстрого восстановления эмоционального баланса. Также эксперт советует отключать все звуковые и всплывающие уведомления на устройствах, проверяя почту лишь несколько раз в день по расписанию. Эффективным будет метод одного окна на мониторе, фокусирующий внимание на одной задаче, и соблюдение ритуала начала и конца рабочего дня с использованием таймера и планирования задач на завтра.