Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Соколов рассказал, какие профессии подходят для тревожных людей

Эксперт Лев Соколов заявил, что тревожные личности могли бы стать ценными специалистами в сферах промышленной безопасности, охраны труда или договорной работе.

Источник: Аргументы и факты

Людям с высокой тревожностью рекомендуется выбирать профессии, связанные с отслеживанием рисков. Об этом заявил эксперт по управлению персоналом, профессор Лев Соколов в беседе с радио Sputnik.

По его словам, тревожные личности постоянно сканируют окружение на предмет угроз, что делает их ценными специалистами в сферах промышленной безопасности, охраны труда или договорной работе. При этом речь не идет о патологических случаях тревожности.

Эксперт уточнил, что данная черта может быть преимуществом в одних ситуациях, но служить ограничением в других, например, при работе с клиентами или в разрешении конфликтов, где требуется спокойствие.

Снизить стресс во время работы помогут несколько простых шагов, рассказала в интервью RuNews24.ru клинический психолог Лидия Иншина. Она отметила, что важно иметь на столе небольшой личный предмет, напоминающий о жизни вне работы, например, камень или фото семьи. Это действует как визуальный триггер для быстрого восстановления эмоционального баланса. Также эксперт советует отключать все звуковые и всплывающие уведомления на устройствах, проверяя почту лишь несколько раз в день по расписанию. Эффективным будет метод одного окна на мониторе, фокусирующий внимание на одной задаче, и соблюдение ритуала начала и конца рабочего дня с использованием таймера и планирования задач на завтра.

Ранее психолог Лидия Иншина назвала пять шагов для борьбы с прокрастинацией.