Профессор Соколов рассказал, какие профессии подходят для тревожных людей

Людям с высокой тревожностью рекомендуется выбирать профессии, связанные с отслеживанием рисков. Об этом заявил эксперт по управлению персоналом, профессор Лев Соколов в беседе с радио Sputnik.
По его словам, тревожные личности постоянно сканируют окружение на предмет угроз, что делает их ценными специалистами в сферах промышленной безопасности, охраны труда или договорной работе. При этом речь не идет о патологических случаях тревожности.
Эксперт уточнил, что данная черта может быть преимуществом в одних ситуациях, но служить ограничением в других, например, при работе с клиентами или в разрешении конфликтов, где требуется спокойствие.
Снизить стресс во время работы помогут несколько простых шагов, рассказала в интервью RuNews24.ru клинический психолог Лидия Иншина. Она отметила, что важно иметь на столе небольшой личный предмет, напоминающий о жизни вне работы, например, камень или фото семьи. Это действует как визуальный триггер для быстрого восстановления эмоционального баланса. Также эксперт советует отключать все звуковые и всплывающие уведомления на устройствах, проверяя почту лишь несколько раз в день по расписанию. Эффективным будет метод одного окна на мониторе, фокусирующий внимание на одной задаче, и соблюдение ритуала начала и конца рабочего дня с использованием таймера и планирования задач на завтра.
