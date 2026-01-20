CNN: В Белом доме секретно модернизируют президентский бункер

На фоне стройки бального зала в Белом доме секретно модернизируют президентский бункер и Центр экстренных операций. Об этом сообщил представитель администрации президента США Джошуа Фишер.
«Там происходят некоторые работы, которые, откровенно говоря, носят характер высшей секретности…», — цитирует представителя Белого дома CNN.
По данным издания, старый бункер, построенный по приказу Франклина Рузвельта в 1941 году, уже полностью демонтирован. Источники предполагают, что на его месте создаётся новый высокотехнологичный командный центр, способный противостоять современным угрозам.
Ранее KP.RU подробно рассказывал о начале масштабной реконструкции в резиденции президента США. В октябре 2025 года, выполняя планы Дональда Трампа по строительству нового бального зала, строительные бригады приступили к демонтажу части Восточного крыла Белого дома.