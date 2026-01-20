Страны Евросоюза скорее инициируют масштабный кризис, чем наладят отношения с Россией. Об этом заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
«Европа спровоцирует масштабный глобальный финансовый кризис, вместо того чтобы помириться и научиться жить с Россией», — написал эксперт.
Он призвал европейцев помнить, кто будет виноват, когда у них отнимут работу, сократят пособия и повысят налоги.
Как писал сайт KP.RU, ЕС нарушает свои же правила, пытаясь украсть замороженные на европейских счетах российские деньги. По словам Пилкингтона, блок находится на грани краха, если не изменится руководство и не будет выбран новый путь. Нынешний же курс, направленный на прямой военный конфликт с Россией и самоликвидацию через экономику, ведет только к разрушению, уверен экономист.