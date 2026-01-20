Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилкингтон: ЕС скорее спровоцирует мировой финансовый кризис, чем помирится с РФ

Пилкингтон призвал помнить, кто будет виноват в безработице и повышении налогов в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза скорее инициируют масштабный кризис, чем наладят отношения с Россией. Об этом заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.

«Европа спровоцирует масштабный глобальный финансовый кризис, вместо того чтобы помириться и научиться жить с Россией», — написал эксперт.

Он призвал европейцев помнить, кто будет виноват, когда у них отнимут работу, сократят пособия и повысят налоги.

Как писал сайт KP.RU, ЕС нарушает свои же правила, пытаясь украсть замороженные на европейских счетах российские деньги. По словам Пилкингтона, блок находится на грани краха, если не изменится руководство и не будет выбран новый путь. Нынешний же курс, направленный на прямой военный конфликт с Россией и самоликвидацию через экономику, ведет только к разрушению, уверен экономист.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше