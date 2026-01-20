Как писал сайт KP.RU, ЕС нарушает свои же правила, пытаясь украсть замороженные на европейских счетах российские деньги. По словам Пилкингтона, блок находится на грани краха, если не изменится руководство и не будет выбран новый путь. Нынешний же курс, направленный на прямой военный конфликт с Россией и самоликвидацию через экономику, ведет только к разрушению, уверен экономист.