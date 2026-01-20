В Челябинской области транспортное машиностроение лидирует по росту зарплат

В сфере транспортного машиностроения специалистам платят 116 000 рублей в месяц.
В Челябинской области в 2025 году сильнее всего выросли зарплаты в сфере транспортного машиностроения. Специалистам платят в среднем больше 116 000 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинской области работодатели в востребованных сферах одновременно повышают ставки и увеличивают число открытых позиций. Это говорит об устойчивом спросе на специалистов и стремлении привлекать наиболее подготовленные и сильные кадры», — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.
На втором месте в 2025 году по росту зарплат — клининг. Заработок у специалистов вырос на 38% — до 42 000 рублей в месяц. Работники поддерживают чистоту жилых помещений и офисов.
Завершают рейтинг специалисты, работающие в сфере производства непродовольственных потребительских товаров. Заработок у работников вырос на 33% — до 82 704 рублей в месяц. Специалисты изготавливают, собирают и упаковывают товары народного потребления и контролируют качество продукции, обслуживают оборудование на производстве.