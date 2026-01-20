На Украине возбудили дело о госизмене на пиарщика Зеленского

На Украине возбудили уголовное дело против политтехнолога Владимира Петрова, которого называют пиарщиком Владимира Зеленского, следует из документов, опубликованных в Telegram-канале депутата Верховной рады Ярослава Железняка.
Как говорится в материалах, в частности, Владимир Петров продвигал идею отказа от государственных символов Украины и участвовал в информационно-психологических операциях, направленных на срыв мобилизации в ряды ВСУ.
Уточняется, что в отношении Владимира Петрова возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.
Ранее сообщалось, что против сбежавшего с Украины соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича возбудили уголовное дело по статье о госизмене.