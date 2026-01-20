Ричмонд
В европейской части России вторую ночь подряд ожидается полярное сияние

Ученые прогнозируют над Россией полярное сияние вторую ночь подряд.

Источник: Аргументы и факты

В России наступает вторая ночь сильных полярных сияний, сообщается в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В сообщении говорится, что в ближайшие часы ожидается быстрый рост свечения в европейской части страны. Условия для наблюдения должны быть близки к тем, что были прошлой ночью, отметили в лаборатории. По словам ученых, это вполне может стать самым большим шансом увидеть сияние в этом году или даже на несколько лет вперед.

Они пояснили, что солнечная активность идет на спад, и никто не знает, когда в этом цикле вновь произойдут сильные вспышки напротив Земли и будут ли они вообще.

Ранее сообщалось, что радиационный шторм, произошедший в окрестностях Земли 19 января, стал самым сильным в 21 веке.