Верховный суд разъяснил, с кем должен жить ребенок при разводе родителей

Отец, как заявили в пресс-службе, обратился с жалобой в Верховный Суд РФ. Он указал, что апелляционный суд не объяснил, почему проживание с матерью предпочтительнее, не дал оценки заключению органа опеки, допускавшему проживание сына с отцом, и не учёл, что ребёнок фактически постоянно находился с ним. Также заявитель отметил, что суд проигнорировал обязательное по закону мнение несовершеннолетнего, достигшего десятилетнего возраста, и выводы судебной психологической экспертизы, подтвердившие эмоциональную привязанность ребёнка к отцу и его осознанное желание жить с ним.