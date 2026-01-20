Умер легендарный ультрамарафонец Константин Горохов, «обежавший Землю пять раз»

«Константин Сергеевич навсегда останется в наших сердцах как фанат бега, добрый и отзывчивый человек с огромной любовью к спорту. Вечная память!» — говорится в сообщении.
Константин Сергеевич родился в селе Доброе Суворовского района и с детства увлекался спортом, особенно бегом. За полвека в беговом сообществе он прошёл путь от любителя до профессионала, выполнил нормативы мастера спорта по ветеранам. На его счету около 520 классических марафонов и более 1700 сверхмарафонов. Горохов установил рекорд в трёхсуточном беге, преодолев 303 км 420 м за 72 часа в Череповце.
В общей сложности он пробежал около 200 000 км — это примерно пять раз вокруг Земли. Константин Горохов входил в международный рейтинг сильнейших марафонцев планеты. Прощание состоится 21 января в 12:00 в г. Суворове, в поминальном зале у морга.
