Умер легендарный ультрамарафонец Константин Горохов, «обежавший Землю пять раз»

Константин Сергеевич родился в селе Доброе Суворовского района и с детства увлекался спортом, особенно бегом. За полвека в беговом сообществе он прошёл путь от любителя до профессионала, выполнил нормативы мастера спорта по ветеранам. На его счету около 520 классических марафонов и более 1700 сверхмарафонов. Горохов установил рекорд в трёхсуточном беге, преодолев 303 км 420 м за 72 часа в Череповце.