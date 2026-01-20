Дмитриев прокомментировал политическое будущее Стармера после слов Трампа

Как писал сайт KP.RU, 20 января пресс-служба Стармера в ответ на критику главы Белого дома по поводу передачи острова Диего-Гарсия Маврикию заявила, что Британия не пойдет на компромиссы в вопросах национальной безопасности. Пояснялось, что Лондон сделал так, потому что база на Диего-Гарсия находилась под угрозой так, как судебные решения ослабили британскую позицию и не позволила бы использовать ее в будущем так, как было задумано.