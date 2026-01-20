Наступает вторая ночь сильных полярных сияний: где и как увидеть волшебное природное явление

Полярные сияния будут наиболее яркими в северных регионах России. Наибольшие шансы наблюдать это явление в Мурманске, Архангельске, Анадыре, Тикси и Воркуте, где вероятность составляет 100%. Высокая активность также ожидается в Нижневартовске, Сыктывкаре, Якутске и Петрозаводске, где шанс увидеть сияния составляет от 60% до 90%.