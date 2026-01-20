Ричмонд
Наступает вторая ночь сильных полярных сияний: где и как увидеть волшебное природное явление

ИКИ РАН: полярное сияние над Россией ожидается в ближайшие часы.

Во вторник вечером, 20 января, в России ожидается пик полярных сияний, пишет ТГ-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Наблюдать за вечерним небом россиянам стоит приблизительно с 19:30 по московскому времени. Именно в это время активность сияний значительно возрастет.

Полярные сияния будут наиболее яркими в северных регионах России. Наибольшие шансы наблюдать это явление в Мурманске, Архангельске, Анадыре, Тикси и Воркуте, где вероятность составляет 100%. Высокая активность также ожидается в Нижневартовске, Сыктывкаре, Якутске и Петрозаводске, где шанс увидеть сияния составляет от 60% до 90%.

Жители центральных регионов России тоже могут увидеть частичку этого природного явления. В Москве вероятность увидеть сияния составляет 9%, в Санкт-Петербурге — 39%, в Казани и Челябинске — около 10%.

Тем, кто хочет увидеть полярное сияние астрономы рекомендуют выйти на улицу или хотя бы выглянуть в окно. Правда, видимость излучений во-многом зависит от погодных условий.

Ученые ранее предупреждали о вероятности сильных полярных сияний. Как сообщал KP.RU, в прошлый раз интенсивность явления превысила максимальный порог шкалы, достигнув 11,7 единиц. Такая сила сияния позволила увидеть его даже на 50-й широте, хотя в некоторых регионах наблюдениям мешали светлые часы дня.