К чему снится пион?

Если вы сорвали пион во сне, это говорит об огромном желании изменить ситуацию, взять свою жизнь под контроль. Если пион красивый и свежий, это знак позитивного влияния ваших действий на окружение и отношения. Если пион увядает в руках, это предупреждение о том, что поспешные решения могут привести к утрате гармонии или эмоциональному истощению.