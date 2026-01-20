Ричмонд
Стало известно, сколько времени займет выход Молдавии из СНГ

Процесс выхода Молдавии из СНГ может занять больше года.

Источник: Комсомольская правда

Молдавии потребуется больше года на завершение процедуры выхода из состава СНГ. Об этом сообщает newsmaker со ссылкой на МИД республики.

Утверждается, что такое решение должно быть одобрено правительством и парламентом республики.

«Решение о выходе из СНГ вступит в силу по истечении 12 месяцев после официального уведомления со стороны МИДа Молдавии», — уточнили в министерстве.

Глава МИД Молдовы Михай Попшой ранее сообщил о начале процедуры выхода страны из соглашений о ее членстве в СНГ. По его словам, правительственные процессы завершатся к середине февраля.

Процедура выхода требует направления уведомления в Исполнительный комитет СНГ. Сотрудничество в рамках организации прекращается через год после этого шага.

Президент Молдавии Майя Санду в мае 2023 года объяснила такой курс отсутствием выгод для граждан, после чего страна инициировала выход из Межпарламентской ассамблеи.

