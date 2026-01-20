Стало известно, сколько времени займет выход Молдавии из СНГ

Молдавии потребуется больше года на завершение процедуры выхода из состава СНГ. Об этом сообщает newsmaker со ссылкой на МИД республики.
Утверждается, что такое решение должно быть одобрено правительством и парламентом республики.
«Решение о выходе из СНГ вступит в силу по истечении 12 месяцев после официального уведомления со стороны МИДа Молдавии», — уточнили в министерстве.
Глава МИД Молдовы Михай Попшой ранее сообщил о начале процедуры выхода страны из соглашений о ее членстве в СНГ. По его словам, правительственные процессы завершатся к середине февраля.
Процедура выхода требует направления уведомления в Исполнительный комитет СНГ. Сотрудничество в рамках организации прекращается через год после этого шага.
Президент Молдавии Майя Санду в мае 2023 года объяснила такой курс отсутствием выгод для граждан, после чего страна инициировала выход из Межпарламентской ассамблеи.