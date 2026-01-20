Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Имею честь сообщить правительству США». Раскрыт подписанный Лукашенко документ о вхождении Беларуси в Совет мира

Пресс-служба обнародовала документ о вхождении Беларуси в Совет мира.

Источник: Комсомольская правда

В сети появился титульный лист документа о вхождении Беларуси в Совет мира, подписанный президентом Беларуси Александром Лукашенко. Фото документа опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Так, подписанный белорусским лидером документ обращен к госсекретарю США Марко Рубио. В нем Александр Лукашенко ссылается на приглашение председателя Совета мира Дональда Трампа от 16 января 2026 года. (здесь мы писали, что президент США Дональд Трамп, который будет председательствовать в организации, предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира).

А далее белорусский лидер обращается к американскому правительству, выступающему депозитарием устава Совета мира.

— Имею честь также сообщить правительству Соединенных Штатов Америки (…), что Республика Беларусь настоящим принимает устав Совета мира с даты данного письма, — говорится в документе.

Также сообщается, что подписанный документ еще выступает в качестве официального уведомления Беларуси о согласии быть связанной уставом.

Ранее «Комсомолка» сообщила, что 20 января белорусский президент подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.

Кроме того, Александр Лукашенко отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира: «Вранье это все».

Также стало известно, что Александр Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира. Напомним, накануне белорусский лидер сказал, что Украина не должна зацикливаться на вопросе территорий.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше