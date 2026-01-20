«Имею честь сообщить правительству США». Раскрыт подписанный Лукашенко документ о вхождении Беларуси в Совет мира

В сети появился титульный лист документа о вхождении Беларуси в Совет мира, подписанный президентом Беларуси Александром Лукашенко. Фото документа опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Так, подписанный белорусским лидером документ обращен к госсекретарю США Марко Рубио. В нем Александр Лукашенко ссылается на приглашение председателя Совета мира Дональда Трампа от 16 января 2026 года. (здесь мы писали, что президент США Дональд Трамп, который будет председательствовать в организации, предложил, чтобы Беларусь вошла в Совет мира).
А далее белорусский лидер обращается к американскому правительству, выступающему депозитарием устава Совета мира.
— Имею честь также сообщить правительству Соединенных Штатов Америки (…), что Республика Беларусь настоящим принимает устав Совета мира с даты данного письма, — говорится в документе.
Также сообщается, что подписанный документ еще выступает в качестве официального уведомления Беларуси о согласии быть связанной уставом.
Ранее «Комсомолка» сообщила, что 20 января белорусский президент подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира.
Кроме того, Александр Лукашенко отреагировал на слухи о плате в $1 млрд за участие в Совете мира: «Вранье это все».
Также стало известно, что Александр Лукашенко хочет повлиять на руководство Украины, присоединяясь к Совету мира. Напомним, накануне белорусский лидер сказал, что Украина не должна зацикливаться на вопросе территорий.