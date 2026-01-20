В Госдуме объяснили смысл запрета банкнот «банка приколов»

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Запрет на изготовление предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами, поможет защитить россиян от мошеннических действий, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее Банк России предложил установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами.
«Эта мера поможет защитить граждан от мошеннических действий, поэтому рассчитываю на то, что законопроект не вызовет каких-то серьезных возражений у депутатов», — сказал Аксаков.
По его словам, сроки введения запрета в действие можно сделать отложенными, но, в принципе, нескольких месяцев отсрочки с момента принятия закона достаточно.
«Пока законопроект не внесен, говорить о конкретных критериях преждевременно, но, очевидно, что главный ориентир — степень схожести с оригинальными купюрами. Чтобы отличия были заметны, нужно существенно изменять размер сувенирных купюр по сравнению с оригиналом, не изображать часть элементов дизайна, особенно защитные элементы, наносить предупреждающие надписи», — добавил депутат, отвечая на вопрос о признаках определения таких изделий.
Аксаков также считает, что книжные закладки и другие предметы, которые явным образом отличаются от денежных купюр — имеют другую форму и размеры, дополнительные поля или специальные надписи — скорее всего, можно будет продавать. «Но, повторюсь, конкретные критерии схожести с денежными знаками определит Банк России», — заключил он.