В Госдуме объяснили смысл запрета банкнот «банка приколов»

«Пока законопроект не внесен, говорить о конкретных критериях преждевременно, но, очевидно, что главный ориентир — степень схожести с оригинальными купюрами. Чтобы отличия были заметны, нужно существенно изменять размер сувенирных купюр по сравнению с оригиналом, не изображать часть элементов дизайна, особенно защитные элементы, наносить предупреждающие надписи», — добавил депутат, отвечая на вопрос о признаках определения таких изделий.