Диетолог Афонина: дефицит калорий при похудении может навредить здоровью

Попытки снизить вес за счёт резкого сокращения калорийности рациона могут обернуться не ожидаемым результатом, а проблемами со здоровьем. Главный внештатный диетолог Минздрава Челябинской области Елена Афонина в беседе с KP.RU сообщила, что питание на уровне 1100−1300 калорий, которое нередко рекомендуют псевдоспециалисты, представляет опасность для организма.
Врач пояснила, что существует понятие основного обмена — минимального количества энергии, необходимого для поддержания жизненно важных процессов, таких как дыхание, кровообращение и работа внутренних органов. При слишком низкой калорийности организм может перейти в режим экономии, замедляя обмен веществ и накапливая запасы, из-за чего снижение веса становится затруднительным.
Также специалист отметила, что распространённое мнение о вреде вечернего приёма пищи не соответствует действительности. По её словам, решающую роль играет не время ужина, а объём съеденного: переедание вечером действительно нежелательно, но умеренный приём пищи не наносит вреда. Кроме того, диетолог рекомендовала не пропускать еду в течение дня, придерживаясь регулярного режима с тремя основными приёмами пищи и одним лёгким перекусом.
Отдельно эксперты обращают внимание на опасность популярного фастфуда. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала «Москве 24», что такие продукты, как картофель фри, пончики, луковые кольца и куриные крылышки, готовятся во фритюре, где масло многократно нагревается. В результате в нём образуются трансжиры и канцерогенные соединения, включая акриламид. Эти вещества, по словам специалиста, могут вызывать воспалительные процессы, повреждать сосуды и повышать риск развития онкологических заболеваний.
Кроме того, блюда из фритюра отличаются высоким гликемическим индексом и большой калорийностью, что создаёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и печень. Врач также отметила вред продуктов из переработанного мяса, к которым относятся наггетсы, гамбургеры, чизбургеры и другие сэндвичи с котлетами. В таком мясе часто содержатся нитриты, способные превращаться в канцерогенные соединения, а также избыток жира и скрытой соли, что делает подобную пищу особенно неблагоприятной для здоровья.
Ранее врач-невролог Владимир Мартынов назвал улучшающие работу мозга продукты.