Диетолог Афонина: дефицит калорий при похудении может навредить здоровью

Кроме того, блюда из фритюра отличаются высоким гликемическим индексом и большой калорийностью, что создаёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и печень. Врач также отметила вред продуктов из переработанного мяса, к которым относятся наггетсы, гамбургеры, чизбургеры и другие сэндвичи с котлетами. В таком мясе часто содержатся нитриты, способные превращаться в канцерогенные соединения, а также избыток жира и скрытой соли, что делает подобную пищу особенно неблагоприятной для здоровья.