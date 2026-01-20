Honda прекращает производство топливных элементов, разработанных с GM

20 января компания Honda объявила, что в течение 2026 года прекратит производство топливных элементов, разработанных совместно с американской корпорацией General Motors (GM). Об этом сообщает японская газета Yomiuri, материал которой перевёл aif.ru.
Honda планирует перейти на топливные элементы следующего поколения.
Honda и GM создали совместное предприятие в штате Мичиган (США) ещё в 2017 году, а с 2024 года начали серийное производство топливных систем.
Автомобили на топливных элементах (FCEV), работающие за счёт электроэнергии, вырабатываемой из водорода, считаются «идеальными экомобилями». Однако их распространение сдерживается недостаточным развитием инфраструктуры водородных заправок, из-за чего продажи остаются крайне низкими, пишут японские журналисты.
Несмотря на отказ от совместного проекта с GM, Honda продолжает разработку собственной топливной системы. Изначально её производство планировалось запустить в 2027 году на заводе в Маока (префектура Тотиги). Однако в 2025 году компания объявила о переносе сроков, и на данный момент дата запуска остаётся неопределённой.
