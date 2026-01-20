Honda прекращает производство топливных элементов, разработанных с GM

Несмотря на отказ от совместного проекта с GM, Honda продолжает разработку собственной топливной системы. Изначально её производство планировалось запустить в 2027 году на заводе в Маока (префектура Тотиги). Однако в 2025 году компания объявила о переносе сроков, и на данный момент дата запуска остаётся неопределённой.