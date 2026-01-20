Лукашенко заявил, что для участия в Совете мира не нужно платить миллиард долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неправдой сообщения о том, что для вступления в Совет мира по вопросам, связанным с сектором Газа, нужно внести один миллиард долларов.
— Вранье это все. Они (оппоненты — прим. «ВМ») не знают, за что зацепиться, чтобы меня где-то задеть. Но я меньше всего об этом думаю. И если бы было за что заплатить миллиард долларов, я бы заплатил. Ничего абсолютно не нужно. Нужен опыт, нужны возможности для того, чтобы работать в этом Совете, — рассказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что необходимость какого-либо взноса стала первым вопросом, который он задал. Он пояснил, что заплатить миллиард долларов потребуется в случае, если страна захочет работать через три года. При этом, по словам политика, если государство будет сотрудничать и «хорошо работать во имя мира», то она сможет продолжить участвовать в деятельности совета и без взноса, передает агентство БелТа.
В тот же день Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к Совету мира, учрежденному президентом США Дональдом Трампом, и выполнении положений Устава объединения.