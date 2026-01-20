В Сальске пенсионеру помогли отменить кредит, оформленный из-за мошенников

В Сальске защитили права пенсионера, пострадавшего от телефонных мошенников. Детали рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Разбираться в ситуации начали после обращения самого пострадавшего. Оказалось, пожилому мужчине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, убедил его оформить кредит на 200 тысяч рублей, а затем перевести деньги на «безопасный счет». После этого средства пропали, а сам советчик перестал выходить на связь.
После произошедшего было возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). Прокуратура через суд добилась, чтобы кредит пенсионера признали недействительным. Теперь представители надзорного ведомства следят за исполнением судебного решения.
