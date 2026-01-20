В Сальске пенсионеру помогли отменить кредит, оформленный из-за мошенников

Разбираться в ситуации начали после обращения самого пострадавшего. Оказалось, пожилому мужчине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, убедил его оформить кредит на 200 тысяч рублей, а затем перевести деньги на «безопасный счет». После этого средства пропали, а сам советчик перестал выходить на связь.