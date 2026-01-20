Найдена ахиллесова пята Гренландии, которая может спасти остров от Трампа

В газете отметили, что администрация Трампа проявляет интерес к Гренландии не только из-за её стратегического расположения в Арктике, но и из-за богатых природных ресурсов, таких как нефть, золото и редкоземельные металлы. Однако новое открытие ставит под сомнение осуществимость этих планов, так как наличие осадочных пород может значительно усложнить бурение и создать небезопасные условия для работы.