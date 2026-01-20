Ричмонд
Найдена ахиллесова пята Гренландии, которая может спасти остров от Трампа

Ученые сделали открытие, которое может побудить администрацию Трампа изменить свои планы по Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Учёные сделали открытие, которое может заставить администрацию Трампа пересмотреть свои планы в Арктике. Об этом пишет газета DailyMail.

Исследование, проведённое командой из Калифорнийского университета в Сан-Диего, выявило скрытую геологическую уязвимость под ледяным щитом Гренландии — слой осадочных пород, состоящий из мягкой почвы и песка. Он может ускорить таяние ледников и осложнить добычу природных ресурсов.

Исследователь из Университета Калифорнии в Сан-Диего Ян Ян обнаружил, что во многих местах под ледниковым щитом Гренландии широко распространён слой осадочных пород, который достигает глубины 200 метров. Этот скрытый слой снижает трение между ледяным щитом и подземной скалой, что позволяет огромным массам льда быстрее двигаться и таять. Таким образом, ледяной щит Гренландии оказывается гораздо менее стабильным, чем предполагалось ранее.

В газете отметили, что администрация Трампа проявляет интерес к Гренландии не только из-за её стратегического расположения в Арктике, но и из-за богатых природных ресурсов, таких как нефть, золото и редкоземельные металлы. Однако новое открытие ставит под сомнение осуществимость этих планов, так как наличие осадочных пород может значительно усложнить бурение и создать небезопасные условия для работы.

Ранее депутат Европейского парламента от Дании Андерс Вистисен резко отреагировал нецензурной лексикой на заявления президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию.

