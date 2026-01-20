Глава МИД Молдавии допустил референдум по объединению с Румынией

Молдавские власти допустили потенциальное проведение референдума об объединении с Румынией в случае угрозы суверенитету и безопасности страны якобы со стороны России. Соответствующее заявление во вторник, 20 января, сделал вице-премьер и глава МИД республики Михай Попшой в эфире Teleradio Moldova на YouTube.
Так он прокомментировал публичную поддержку этой идеи со стороны президента страны Майи Санду.
— В мире постоянной геополитической турбулентности сегодняшние обстоятельства не дают мне утверждать, что Республика Молдова имеет гарантии безопасности или четкие перспективы, когда речь идет, например, о воздушной безопасности, — сказал Попшой.
По его словам, в условиях демократии реальное принятие такого решения возможно лишь при массовой поддержке со стороны населения страны, а не только президента или отдельных политиков.
12 января президент Молдавии Майя Санду заявила, что на потенциальном референдуме проголосовала бы за объединение страны с Румынией в связи с геополитической ситуацией вокруг Молдавии и в мире в целом. Она пояснила, что такой стране, как Молдавия, «становится все сложнее выживать», а также существовать в качестве «демократии и суверенного государства». При этом, по словам Санду, сейчас в стране нет большинства, которое поддержало бы объединение с Румынией.