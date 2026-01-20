Глава МИД Молдавии допустил референдум по объединению с Румынией

12 января президент Молдавии Майя Санду заявила, что на потенциальном референдуме проголосовала бы за объединение страны с Румынией в связи с геополитической ситуацией вокруг Молдавии и в мире в целом. Она пояснила, что такой стране, как Молдавия, «становится все сложнее выживать», а также существовать в качестве «демократии и суверенного государства». При этом, по словам Санду, сейчас в стране нет большинства, которое поддержало бы объединение с Румынией.