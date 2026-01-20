Экс-замглавы Росгвардии Милейко получил семь лет колонии за мошенничество

Московский гарнизонный суд вынес приговор участникам организованной преступной группы, похитившим 388 млн рублей, выделенных из бюджета Росгвардии на закупку вещевого имущества, сообщили в УФСБ России по ФСВНГ.
В сообщении говорится, что экс-замедиректора Росгвардии Сергей Милейко приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 880 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил Милейко права в течение трех лет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также звания «генерал-лейтенант запаса».
Руководитель ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов получил 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 550 тысяч рублей. Он также лишен права в течение двух лет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.
Кроме того, суд частично удовлетворил иск Росгвардии о возмещении ущерба, причиненного совершенным преступлением. Так, с Милейко и Шальнова в солидарном порядке взыскано 251 млн 831 тысяча 126 рублей.
Установлено, что в период с 2018 по 2020 год Милейко и Шальнов организовали схему хищения бюджетных средств при заключении Росгвардией госконтрактов на поставку для нужд ведомства форменного обмундирования. Для закупки военной формы они привлекли аффилированных юридических лиц, завысив цену контрактов на 30%. Ущерб государству составил 388 млн рублей.
В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере».