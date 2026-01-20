Экс-замглавы Росгвардии Милейко получил семь лет колонии за мошенничество

В сообщении говорится, что экс-замедиректора Росгвардии Сергей Милейко приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 880 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил Милейко права в течение трех лет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также звания «генерал-лейтенант запаса».