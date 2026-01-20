Ричмонд
Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества экс-депутата ГД Вороновского

Суд начал рассмотрение иска о взыскании имущества Вороновского.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Сочи начал рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ о передаче в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Об этом говорится в материалах суда.

Предварительное заседание назначено на 12 февраля. Иск о взыскании движимого и недвижимого имущества был подан Генпрокуратурой, а ответчиками в деле помимо Вороновского выступают еще 28 физических лиц.

Ответчиками туже выступают родственники Вороновкого и компания НАО «Прогресс». В качестве третьих лиц фигурируют 19 юридических организаций.

Как сообщал KP.RU, Вороновского подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной компании. Депутат Госдумы Константин Затулин отмечал, что Вороновский готов сотрудничать со следствием и доказать свою невиновность.