Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества экс-депутата ГД Вороновского

Как сообщал KP.RU, Вороновского подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной компании. Депутат Госдумы Константин Затулин отмечал, что Вороновский готов сотрудничать со следствием и доказать свою невиновность.