Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества экс-депутата ГД Вороновского

Центральный районный суд Сочи начал рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ о передаче в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Об этом говорится в материалах суда.
Предварительное заседание назначено на 12 февраля. Иск о взыскании движимого и недвижимого имущества был подан Генпрокуратурой, а ответчиками в деле помимо Вороновского выступают еще 28 физических лиц.
Ответчиками туже выступают родственники Вороновкого и компания НАО «Прогресс». В качестве третьих лиц фигурируют 19 юридических организаций.
Как сообщал KP.RU, Вороновского подозревают в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной компании. Депутат Госдумы Константин Затулин отмечал, что Вороновский готов сотрудничать со следствием и доказать свою невиновность.