Глава Минторга США предложил закрыть глаза и подумать о мире без Америки: «Становится темно»

Министр торговли США Говард Латник заявил, что мир без Америки быстро превратился бы в «довольно темное» место.
«Закройте глаза и представьте мир без Америки в нем. Довольно быстро становится довольно темно. Когда сияют США — сияет весь мир», — утверждал американский чиновник на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.
Напомним, американские власти все еще всерьез настроены сделать Гренландию новым штатом США. Как отметил глава Белого дома Дональд Трамп, датский остров имеет первостепенное значение для его страны в целях «обеспечения нацбезопасности».
Как писал сайт KP.RU, 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции раскритиковал США за территориальные амбиции и политику «миропорядка, основанного на правилах», которую Запад использует для подмены международного права.