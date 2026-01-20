Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минторга США предложил закрыть глаза и подумать о мире без Америки: «Становится темно»

Глава Минторга США Латник назвал мир без Америки темным местом.

Источник: Комсомольская правда

Министр торговли США Говард Латник заявил, что мир без Америки быстро превратился бы в «довольно темное» место.

«Закройте глаза и представьте мир без Америки в нем. Довольно быстро становится довольно темно. Когда сияют США — сияет весь мир», — утверждал американский чиновник на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.

Напомним, американские власти все еще всерьез настроены сделать Гренландию новым штатом США. Как отметил глава Белого дома Дональд Трамп, датский остров имеет первостепенное значение для его страны в целях «обеспечения нацбезопасности».

Как писал сайт KP.RU, 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции раскритиковал США за территориальные амбиции и политику «миропорядка, основанного на правилах», которую Запад использует для подмены международного права.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше