В Германии продадут старейшую в мире пивоварню, тысячу лет принадлежавшую церкви

Пивоварня расположена на территории действующего Вельтенбургского аббатства в Баварии. В этом монастыре варят пиво на протяжении тысячи лет. Несмотря на то, что производство принадлежит католической церкви, им управляла компания Bischofhof. Именно она вместе с монастырской пивоварней перейдет к новому владельцу. При этом все сотрудники обеих компаний сохранят свои рабочие места после завершения сделки в 2027 году.