В Германии продадут старейшую в мире пивоварню, тысячу лет принадлежавшую церкви

Старейшую в мире монастырскую пивоварню Weltenburger в Германии продадут мюнхенской компании Schneider Weisse. Причиной продажи предприятия стало резкое падение спроса на пиво по всей стране. Об этом во вторник, 20 января, сообщила газета The Guardian.
Пивоварня расположена на территории действующего Вельтенбургского аббатства в Баварии. В этом монастыре варят пиво на протяжении тысячи лет. Несмотря на то, что производство принадлежит католической церкви, им управляла компания Bischofhof. Именно она вместе с монастырской пивоварней перейдет к новому владельцу. При этом все сотрудники обеих компаний сохранят свои рабочие места после завершения сделки в 2027 году.
Управляющий директор Weltenburger и Bischofhof Тилль Хедрих пояснил, что такая продажа предотвратит полное закрытие производства. Он добавил, что это поможет сохранить важную часть баварских пивоваренных традиций, передает газета.
22 июля 2025 года из ежегодного отчета крупнейшего немецкого производителя хмеля BarthHaas стало известно, что Россия вытеснила Германию с пятого места в мировом рейтинге по объемам производства пива. Согласно данным в отчете, производство пива в России возросло примерно на девять процентов, в то время как в Германии оно упало на один процент.