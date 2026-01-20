Стала известна причина смерти шахматиста Народицкого

Народицкий занимал 151-ю строчку в мировом рейтинге FIDE и 17-ю в списке лучших шахматистов США. Он был победителем юношеского чемпионата мира, участвовал в национальных первенствах, являлся автором шахматной литературы. На последнем для него турнире, Charlotte Open в сентябре 2025 года, он разделил 3−4 места, заработав 5,5 очков из 8 возможных.