Стала известна причина смерти шахматиста Народицкого

Американский шахматист Дэниэл Народицкий умер из-за случайного отравления после приема коктейля из наркотических веществ, передает издание TMZ.
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта Северной Каролины, в крови Народицкого выявлено сочетание метамфетамина и амфетамина, а также митрагинин, обладающий свойствами опиата.
О смерти Народицкого стало известно 20 октября 2025 года. Через несколько недель, 9 ноября, ему бы исполнилось 30 лет.
Народицкий занимал 151-ю строчку в мировом рейтинге FIDE и 17-ю в списке лучших шахматистов США. Он был победителем юношеского чемпионата мира, участвовал в национальных первенствах, являлся автором шахматной литературы. На последнем для него турнире, Charlotte Open в сентябре 2025 года, он разделил 3−4 места, заработав 5,5 очков из 8 возможных.
В 2025 году Народицкий одержал победу над украинским гроссмейстером Василием Иванчуком на чемпионате мира по блицу, что привело к сильной эмоциональной реакции со стороны соперника. Иванчук проиграл из-за превышения лимита времени в выигрышной позиции, после чего не смог сдержать слез.