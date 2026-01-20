Ричмонд
Король Карл III «не нашел времени» поддержать принца Гарри в лондонском суде

Король Великобритании Карл III отказался встретиться со своим младшим сыном принцем Гарри во время его визита в Лондон. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Принц Гарри прибыл в британскую столицу 19 января для участия в судебном процессе против изданий Daily Mail и Mail on Sunday, которые он обвиняет в незаконном сборе информации.

В это же время Карл III должен был приехать в Лондон из Шотландии для продолжения лечения, однако в его расписании, по данным источников, «не нашлось времени» для сына.

Как напоминает издание, в сентябре 2025 года состоялась их первая за полтора года короткая встреча за чаем. После неё, по слухам, Гарри приглашал отца навестить его в Калифорнии.

