Названы главные «виновники» утренней отечности

Он добавил, что алкоголь и сладости усиливают отечность, а фастфуд и блюда с глутаматом перегружают печень и нарушают водно-солевой баланс. Если отеки появляются даже после небольшой порции соли или жирной пищи, тренер советует обратиться к врачу. Это может быть сигналом проблем с почками, сердцем, венами или лимфатической системой.