Названы главные «виновники» утренней отечности

Даже небольшие порции соленой или жирной еды способны вызвать задержку жидкости в организме и отечность. Тренер-нутрициолог Юрий Брабечан рассказал, какие продукты чаще всего провоцируют эту проблему, пишет «Газета.Ru».
«Отеки почти никогда не появляются сами по себе. Это сигнал, что в организме нарушен водно-солевой баланс, есть перегрузка сосудов, печени или почек, либо присутствует воспаление. И чаще всего запускают этот процесс вполне конкретные продукты», — пояснил Брабечан.
На первом месте среди продуктов, вызывающих отеки, находятся соленые. Колбасы, копчености, соленая рыба, маринады, сыры, чипсы и соусы задерживают натрий в организме, а вместе с ним задерживается вода в тканях. Особенно «опасен» соевый соус. Всего одна столовая ложка содержит почти суточную норму соли и провоцирует мгновенные отеки.
Он добавил, что алкоголь и сладости усиливают отечность, а фастфуд и блюда с глутаматом перегружают печень и нарушают водно-солевой баланс. Если отеки появляются даже после небольшой порции соли или жирной пищи, тренер советует обратиться к врачу. Это может быть сигналом проблем с почками, сердцем, венами или лимфатической системой.
