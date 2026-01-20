«Жена разбрасывала вещи из сумок, муж оскорблял сотрудницу». ГТК сказал, что будет с украинцем, оскорбившим сотрудницу белорусской таможни

Так, украинец с женой и сыном въезжали в Беларусь через погранпункт «Брест» на двух легковых авто. На таможне женщину попросили предъявить для осмотра перемещаемые товары, в том числе личные вещи и покупки. Однако иностранка на это резко отреагировала, стала повышать голос и разбрасывать вещи из сумок. Тут же «включился» ее муж и стал оскорблять сотрудницу таможни.