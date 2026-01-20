«Жена разбрасывала вещи из сумок, муж оскорблял сотрудницу». ГТК сказал, что будет с украинцем, оскорбившим сотрудницу белорусской таможни

В Беларуси привлекли к ответственности 42-летнего украинца, оскорбившего сотрудницу белорусской таможни. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.
Так, украинец с женой и сыном въезжали в Беларусь через погранпункт «Брест» на двух легковых авто. На таможне женщину попросили предъявить для осмотра перемещаемые товары, в том числе личные вещи и покупки. Однако иностранка на это резко отреагировала, стала повышать голос и разбрасывать вещи из сумок. Тут же «включился» ее муж и стал оскорблять сотрудницу таможни.
— Предупреждения сотрудников таможни о недопустимости подобного поведения не были услышаны, — прокомментировали в ГТК.
В итоге в отношении украинца составили административный протокол за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных обязанностей (ч.1 ст. 24.4 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Суд назначил иностранцу штраф 20 базовых величин (900 белорусских рублей в январе 2026-го).
Еще ГАИ показала видео ДТП с опрокидыванием скорой помощи в Минске.
Тем временем ученые назвали последствия рекордного радиационного шторма на Земле 20 января: «Самый сильный во всем текущем столетии».