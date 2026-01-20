Как ухаживать за губами зимой: советы врача

«На морозе кожа лица и губ, как правило, подвергается агрессивному воздействию низких температур. Для профилактики обморожений рекомендуется использовать защитные крема с плотной текстурой, не содержащие много воды, и наносить их за 20−30 минут до выхода на улицу, губы необходимо защищать бальзамами», — пояснила Ревкова.