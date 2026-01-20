Как ухаживать за губами зимой: советы врача

Зимой кожа губ особенно уязвима перед морозом, и без правильного ухода она быстро сохнет и трескается. Врач-терапевт, заведующая поликлиникой № 2 «Военный городок» Красногорской больницы Елена Ревкова рассказала, как защитить губы. Об этом пишет NEWS.ru.
«На морозе кожа лица и губ, как правило, подвергается агрессивному воздействию низких температур. Для профилактики обморожений рекомендуется использовать защитные крема с плотной текстурой, не содержащие много воды, и наносить их за 20−30 минут до выхода на улицу, губы необходимо защищать бальзамами», — пояснила Ревкова.
По словам врача, главная причина проблем со здоровьем в морозы — переохлаждение. Поэтому важно носить теплую, сухую и удобную обувь, а также тщательно защищать руки, ноги и голову.
Ревкова добавила, что правильный уход за кожей и своевременное утепление помогают избежать трещин, обморожений и ускоряют восстановление кожи после прогулок на морозе.
Ранее косметолог Екатерина Круглик объяснила, почему зимой обостряются болезни кожи. По ее словам, сухой воздух в помещениях и нехватка солнечного света становятся основными факторами, провоцирующими воспаления и раздражение кожи.