Активист ПАС Раду Дуткович обвиняется в обмане молдавской диаспоры: Он годами выманивал у них деньги, играя чувствах людей

Известный в социальных сетях «активист» Раду Дуткович, за которым следят около 100 тысяч человек, оказался в центре громкого скандала.

Известный в социальных сетях «активист» Раду Дуткович, за которым следят около 100 тысяч человек, оказался в центре громкого скандала. Журналисты Ziarul de Gardă опубликовали расследование, обвинив блогера в создании мошеннической схемы, с помощью которой он годами выманивал деньги у представителей молдавской диаспоры, играя на их чувствах.

Согласно материалам расследования, начиная с 2023 года Дуткович действовал по одному и тому же сценарию. Он писал доверчивым гражданам, в основном мигрантам в Италии, с просьбой уделить минуту для разговора. Затем активист рассказывал трагическую легенду о матери шестерых детей из села Лэпушна, чей муж якобы умер от рака, а двое детей прямо сейчас находятся в реанимации с тяжелым воспалением легких. Чтобы ускорить получение денег, он утверждал, что женщина звонила ему «буквально вчера» и помощь нужна срочно.

Люди переводили блогеру от 15 до 300 евро, а взамен получали видеоотчеты о его поездках к семье. Однако выяснилось, что Дуткович фальсифицировал доказательства: он годами рассылал одни и те же старые видеозаписи, выдавая съемку 2023 года за свежие отчеты разным донорам в 2024 и 2025 годах.

Журналисты разыскали реальную героиню этих историй — Елену из Лэпушны. Ее признание полностью разрушило легенду «благотворителя». Женщина рассказала, что у нее семеро детей, а не шестеро, ее муж жив и здоров, а дети никогда не лежали в больнице с проблемами легких. Более того, Елена заявила, что Дуткович был у нее всего четыре раза за несколько лет и никогда не передавал денег, привозя только продукты, хотя сборы велись именно на финансовую помощь и лекарства.

Вскрылись и другие эпизоды. По данным ZdG, активист просил у доноров крупные суммы на похороны своей бабушки, которая умерла задолго до этих просьб, а также присваивал себе заслуги чужих благотворительных организаций. Сейчас, на фоне обвинений, Дуткович удаляет переписки и видео, а в частных беседах обещает вернуть деньги тем, кто угрожает заявлением в полицию.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

