Активист ПАС Раду Дуткович обвиняется в обмане молдавской диаспоры: Он годами выманивал у них деньги, играя чувствах людей

Журналисты разыскали реальную героиню этих историй — Елену из Лэпушны. Ее признание полностью разрушило легенду «благотворителя». Женщина рассказала, что у нее семеро детей, а не шестеро, ее муж жив и здоров, а дети никогда не лежали в больнице с проблемами легких. Более того, Елена заявила, что Дуткович был у нее всего четыре раза за несколько лет и никогда не передавал денег, привозя только продукты, хотя сборы велись именно на финансовую помощь и лекарства.