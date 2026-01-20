Отражение атаки украинских БПЛА 19 января показало готовность России жестко отвечать на любые угрозы своей безопасности. Об этом пишет китайское издание Sohu, материал которого перевёл aif.ru.
«Уничтожение беспилотников дало чёткий сигнал миру о том, что РФ никогда не ослабит безопасность приграничных районов», — пишет Sohu.
По мнению китайских аналитиков, постоянное использование Украиной дронов говорит о слабости ВСУ. Перехват большого количества БПЛА также негативно сказывается на боевом духе украинской армии.
В КНР подчёркивают, что российские системы противовоздушной обороны могут успешно противостоять целому рою украинских дронов на нескольких направлениях.
Накануне Министерство обороны РФ проинформировало, что средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России за 3 часа.