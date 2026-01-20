Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sohu: РФ продемонстрировала жесткость при отражении атаки дронов ВСУ

В Китае восхитились результативности российских систем ПВО при отражении атак ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Отражение атаки украинских БПЛА 19 января показало готовность России жестко отвечать на любые угрозы своей безопасности. Об этом пишет китайское издание Sohu, материал которого перевёл aif.ru.

«Уничтожение беспилотников дало чёткий сигнал миру о том, что РФ никогда не ослабит безопасность приграничных районов», — пишет Sohu.

По мнению китайских аналитиков, постоянное использование Украиной дронов говорит о слабости ВСУ. Перехват большого количества БПЛА также негативно сказывается на боевом духе украинской армии.

В КНР подчёркивают, что российские системы противовоздушной обороны могут успешно противостоять целому рою украинских дронов на нескольких направлениях.

Накануне Министерство обороны РФ проинформировало, что средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России за 3 часа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше